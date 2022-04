Wolf Nudeln gänzlich unabhängig von „Russen-Gas“

In ihr werden der Hühnermist sowie Gras-, Maissilage und Grünschnitt zu Methangas fermentiert. Über einen Generator wird Strom produziert. Durch die Abwärme, die andere Firmen einfach in die Luft blasen, können außerdem die Nudeln getrocknet werden. Das Endsubstrat, eigentlich der „Abfall“ der Anlage wird als biologischer Stickstoffdünger auf die Felder aufgebracht – wo dann das Futter für die Hennen angebaut wird, „Sieht man von unserer kleinen Bäckerei ab, sind wir vollkommen energieautark“, so Wolf.