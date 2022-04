Jeder Dritte plant heuer Urlaub auf Balkonien

„Bei der Urlaubsplanung spielt Geld dieses Jahr die Hauptrolle. Während in den letzten beiden Jahren noch rund ein Drittel jener Österreicher, die im Sommer nicht verreisen wollten, finanzielle Gründe als ausschlaggebend für ihre Entscheidung nannte, liegt dieser Anteil nun bei 53 Prozent“, so Gallup am Donnerstag in einer Aussendung.