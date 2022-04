Kärntner bauen „grüne“ Windkraftanlage aus Holz

Holz löse alle diese Anforderungen besser, wie man an 100 bis 150 Jahre alten Bäumen erkennen könne, so die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG, die das Green-Tower-Projekt unterstützt, in einer Mitteilung. Berechnungen im Labor zeigen demnach, dass der Werkstoff Holz über die Zeit stabil bleibt und sich die Nutzungsdauer damit verlängert. Statt eines Flächenfundaments mit bis zu 1200 Kubikmeter Beton benötige die innovative Holzbauweise nur vier kleinere Fundamente und damit ein Sechstel der Materialien. Das senke auch die Kosten für den Rückbau und die damit verbundenen Rücklagen beträchtlich, hieß es.