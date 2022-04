Ex-Bezirkshauptmann wird Flüchtlingskoordinator

Am Mittwoch wurden auch aktuelle Daten zum Flüchtlingseinsatz präsentiert. Bisher wurden in Salzburg 2323 Personen registriert und versorgt, davon bleiben aber nur 1214 im Land. Aktuell seien rund 2000 Plätze in der Grundversorgung verfügbar, wovon lediglich 300 bis 350 belegt sind. Die meisten Geflüchteten in Salzburg seien aktuell privat untergebracht und würden auch für ihren Lebensunterhalt teilweise selbst aufkommen. Grundversorgungsquartiere gibt es aktuell in Tamsweg, St. Margarethen und im Austria Trend Hotel in Wals-Himmelreich. Aktuell plant das Land noch mit rund 5000 Vertriebenen, die einen Platz in der Grundversorgung benötigen werden.