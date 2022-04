Ein Frühlingsrezept wirkt gegen Müdigkeit

„Bärlauch hat gerade Saison, ist ein Vitamin-C- und Eisenlieferant, gibt Energie und hilft gegen Müdigkeit“, sagt Veronika Brudl, Foodbloggerin aus Lochen am See. Am liebsten verarbeitet sie ihn zu Pesto. „So ist er haltbar und vielseitig verwendbar.“ Seit dem ersten Corona-Lockdown lebt die vierfache Mama für ihre Leidenschaft, das Kochen.