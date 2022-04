Ried knöpft sich nach Derby-Eklat seine Fans vor

Ried verlor keine Zeit, um Konsequenzen aus den Fan-Skandalen im OÖ-Derby zu ziehen: „Wir haben Vertreter der Fanklubs zum Gespräch geladen. Was in Pasching passiert ist, kann nicht entschuldigt werden“, betont Sicherheitschef Leo Kiesenhofer, der beim Vorfall mit der verrauchten Damentoilette direkt dabei war. „Ich war in der Sicherheitszentrale und habe das über Video mitbekommen. Unsere sieben mitgereisten Ordner haben sofort reagiert und die Leute aus dem WC herausgeholt, wo Toilettenpapier entzündet worden ist.“