Opposition zieht bei Wallner Daumenschrauben an

Ein Sonderlandtag sowie eine dringliche Anfrage sollen Licht in den dunklen ÖVP-Finanzsumpf bringen, kündigten die Klubobleute der Oppositionsparteien am Montag an. Bis zum Sommer sollten zudem die Kontrollrechte des Rechnungshofs ausgeweitet, das Personal aufgestockt werden. Weitere Optionen werden geprüft.