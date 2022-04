Rotes Kreuz will soziale Fähigkeiten stärken

Wie umgehen mit dem Leistungsdruck in der Gesellschaft und persönlicher Enttäuschung? Das Rote Kreuz bietet zu diesen Themen ab sofort an heimischen Schulen Module für den Unterricht an. Das Ziel: Die Motivation, die sozialen Fähigkeiten und die Selbstkompetenz zu fördern und zu stärken. Gedacht sind die insgesamt vier Module für Kinder zwischen neun und 14 Jahren.