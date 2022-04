Defektes „Kamin-Putztürchen“ war schuld am Feuer

Das Feuer war am Sonntag gegen 15 Uhr in Rohr im Kremstal am Dachstuhl eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Polizeistreifen stand dieser bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren Rohr im Kremstal, Achleiten, Piberbach, Kremsmünster, Pfarrkirchen und Bad Hall waren mit insgesamt 20 Fahrzeugen und 100 Mann im Einsatz. Die Wohnhausbesitzer, (57 und 60 Jahre alt), sowie ihre drei Hunde blieben glücklicherweise unverletzt. Der 57-Jährige gab an, dass er sich mit seiner Frau im Wohnzimmer befunden habe. Erst als die ersten Einsatzfahrzeuge zu seinem Wohnhaus kamen, habe er den Brand im Dachstuhlbereich wahrgenommen. Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt.