Unbekannter bedrohte Mopedfahrer (17) mit Messer

Ein 17-jähriger Moped-Lenker war am Sonntag gegen 21.15 Uhr auf der Lustenauer Schützengartenstraße in südlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe des Seniorenhauses betrat ein Mann die Fahrbahn und wollte den Mopedfahrer anhalten. Dabei hielt dieser Mann ein Messer in der Hand und deutete in Richtung des Mopedfahrers. Der Jugendliche wendete sein Moped, flüchtete in die entgegengesetzte Richtung und verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.