Dino-Debakel und Oversize-Grauen bei den Grammys

Aus Papas Schrank geklaut?

Justin Bieber schlüpfte an diesem Abend in einen Oversize-Anzug in Grau, der den Musiker jedoch ausschauen ließ, als sei er wieder zehn und habe sich an den Sachen in Papas Kleiderschrank vergriffen. Noch schräger ging es da nur Dillon Francis an, der im Schluffi-Look mit Einkaufssackerl und Frühstücks-Cerealien über den Red Carpet schritt.