Selenskyj bittet bei Grammys: „Unterstützt uns“

Unangekündigt wurde ein aufgezeichneter, emotionaler Appell des ukrainischen Präsidenten per Videowand in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas eingespielt: „Erzählt die Wahrheit über diesen Krieg in euren sozialen Medien oder im TV. Unterstützt uns auf jegliche Art und Weise, die euch möglich ist. Füllt die Stille mit eurer Musik. Und dann wird es Frieden geben“. Laut Selenskyj sind bislang über 153 Kinder ums Leben gekommen und mehr als 400 wurden seit Beginn der russischen Invasion auf sein Land verletzt: „Unsere Liebsten wissen nicht, ob sie noch einmal sich sehen werden. Der Krieg lässt uns nicht die Wahl, wer überlebt oder wer für immer still sein wird.“