Junge Pflegekräfte wollen in die Schweiz abwandern

Der Pflegenotstand lässt sich nicht wegdiskutieren. Maßnahmen zur Entlastung des Personals sind dringend notwendig. Doch möglichen Neuanstellungen steht der Beschluss des Landes und der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) bei Neuanstellungen in den Spitälern eine Covid-19-Impfung vorzuweisen im Weg. „Wir werden überlegen, ob wir in die Schweiz gehen, um den Beruf auszuüben - oder in andere Einrichtungen wie Pflegeheime, die nicht so strikte Vorgaben haben“, erklärt Celine Matt, Auszubildende in der Krankenpflegeschule Feldkirch. So wie sie denken rund 50 Schüler an den Krankenpflegeschulen.