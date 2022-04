Haaland „überhaupt kein Faktor“ - „Höchststrafe“

„Haaland hatten sie hinten super im Sack“, lobte ein Sky-Reporter am Sonntagvormittag in seiner Analyse des Leipziger Kantersiegs. Tatsächlich machte der Norweger keinen Stich. Das mag auch an seiner körperlichen Verfassung gelegen haben. Von seinem Länderspieleinsatz war er mit einem dick geschwollenen, blauen Knöchel zurückgekommen. BVB-Coach Rose meldete noch am Tag vor dem Spiel „ganz ehrlich“ ernsthafte Bedenken an, ob es für einen Start-Einsatz reichen würde - während in Leipzig über einen möglichen Bluff gemunkelt wurde. Ob ehrlich oder Bluff - Haaland meldete sich fit, laut Rose erst am Spieltag selbst und spielte - für seine Verhältnisse sehr mittelmäßig.