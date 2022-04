Unterbrechung! LASK-Fans rasten im OÖ-Derby aus

Unschöne Szenen im Oberösterreich-Derby zwischen dem LASK und der SV Ried: Als der Außenseiter aus dem Innviertel nach gerade einmal 19 gespielten Minuten bereits mit 2:0 in Führung ging, verkrafteten das einige LASK-„Fans“ nicht so recht - und warfen Gegenstände aufs Spielfeld! Ried-Mann Stefan Nutz wurde von einem vollen Bier(?)becher mit voller Wucht am Kopf getroffen, konnte aber weiterspielen. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca sah keinen anderen Ausweg mehr, als die aufgeheizte Stimmung durch eine Spielunterbrechung zu entschärfen …