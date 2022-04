L’Chaim - das Jüdische Museum feiert Jubiläum

Dokumente jüdischen Lebens

So finden sich in der Dauerausstellung Chanukka-Leuchter ebenso wie jüdische Kleidung oder Musikinstrumente, darunter das Schofarhorn. Ein besonderes Anliegen sind Reiss jedoch die jüdischen Friedhöfe in den früheren jüdischen Gemeinden. Allein in der Landeshauptstadt gibt es zwei, einen älteren und einen neueren. „Auf beiden zusammen liegen etwa 1400 Menschen begraben, darunter auch exhumierte Nazi-Opfer, die erst in den 1980er-Jahren hier bestattet wurden“, weiß Reiss. Jahrelang übersetzte er die kaum noch leserlichen hebräischen Inschriften und versah die Gräber in Eisenstadt mit QR-Codes, die die Geschichten der dort Bestatteten verraten: „Ich hoffe, dass ich dieses Projekt vor meiner Pensionierung auch noch in Kobersdorf abschließen kann.“ Außerdem möchte er die 13 dort vergrabenen Torarollen finden. Und dann wird er mit dem jüdischen Trinkspruch L’Chaim – auf das Leben – auf seinen wohlverdienten Ruhestand anstoßen.