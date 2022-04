Keutschach stellt seine Weichen für die Zukunft

Die Attraktionen am Keutschacher See reichen vom Pyramidenkogel über den Zauberwald bis zum Waldseilpark. „Die Tourismuszahlen stimmen, wir sind mit 250.616 Übernachtungen an neunter Stelle von den 132 Kärntner Gemeinden“, so Bürgermeister Oleschko, der mit seinem Team viel umsetzen will.