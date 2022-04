Pensionistin vor Supermarkt Brieftasche geraubt

Wie berichtet, erstattete ein 78-jähriger Klagenfurt am Dienstag die Anzeige über den Raub der Brieftasche seiner 74-jährigen Ehefrau. Demnach kehrte diese gegen 12.15 Uhr mit ihrem Einkaufwagen aus einem Einkaufszentrum in Klagenfurt zu ihrem Auto am Parkplatz zurück. Beim Aufsperren des Pkw entrissen ihr zwei unbekannte Männer die Brieftasche und versuchten, auch ihre Handtasche zu ergreifen. Durch ihre Schreie kam ihr ein Passant zu Hilfe, der die flüchtenden Männer noch kurz erfolglos in Richtung Norden verfolgte.