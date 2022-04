Computerspielpreis geht an Space-Shooter „Chorus“

Der Deutsche Computerspielpreis für das beste Spiel geht in diesem Jahr an ein Weltraumabenteuer. Das Action-Spiel „Chorus“ von Deep Silver Fishlabs aus Hamburg erhielt bei der Verleihung am Donnerstagabend in München den mit 100.000 Euro dotierten Hauptpreis. Es setzte sich gegen die mitnominierten Spiele „Endzone - A World Apart“ und „Lacuna“ durch.