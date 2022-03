Lena Gercke moderiert heuer nicht „The Voice“

Lena Gercke hört mit ihrem Moderationsjob bei der Castingshow „The Voice of Germany“ auf. „Schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden, die Moderation heuer auszusetzen“, schrieb die 34-Jährige am Mittwoch bei Instagram. Vielleicht könne sie 2023 wieder zu der bei ProSieben und Sat.1 laufenden Show zurückkehren. Als Grund für ihre Entscheidung gab Gercke ihr Start-up an: Ihr Modelabel verlange ihr viel Zeit ab.