Anwalt: „Zeugen haben wiederholt falsch belastet“

Falschaussagen von Zeugen, Justiz hat Chance verpasst

Julian H. wird angehängt, 1,25 Kilogramm Kokain verkauft zu haben. Dabei spielt ein Medienmacher eine zentrale Rolle. Er soll Menschen bezahlt haben, um die Ermittlungen in Eigenregie voranzutreiben. „Zeugen haben wiederholt falsch belastet“, so Scherbaum, der weiß, dass die Belastungen nur aufgrund der verbotenen Bild- und Videoaufnahmen keine allzu großen Konsequenzen gehabt hätte. Außerdem sei er von der Justiz enttäuscht, denn es wäre eine Chance gewesen, das verlorene Vertrauen in den Rechtsstaat zurückzugewinnen.