Josh. hat Corona: Sänger fällt bei „Starmania“ aus

Sänger Josh. wird am Freitagabend in der Jury von „Starmania“ fehlen. Wie der Chartstürmer auf Instagram verraten hat, habe ihn das Coronavirus erwischt. Sein Jury-Platz neben Lili Paul-Roncalli und Gast-Jurorin Melissa Naschenweng wird in Show fünf der ORF-Castingshow aber nicht leer bleiben: Bernhard Speer springt nämlich für seinen Kollegen ein.