Die steirischen Corona-Manager ziehen sich zurück

Erinnern Sie sich noch? Als das ganze Land an einem Wochenende zum Massentest gerufen wurde und alleine in der Steiermark 16.000 Helfer auf den Beinen waren. Als in einem Grazer Pflegeheim die ersten 40 Corona-Impfungen verabreicht wurden. Als das Gerangel um den damals noch heiß begehrten Impfstoff begann.