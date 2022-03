Italien: Banker erschlug und zerstückelte Frau

In Italien ist am Mittwoch ein grausiger Kriminalfall bekannt geworden: Ein Mann hat die Tötung und Zerstückelung einer seit Wochen verschwundenen jungen Frau gestanden. Die Leiche der Mittzwanziger sei am Sonntag vor einer Woche nahe der norditalienischen Stadt Brescia gefunden worden, hieß es vonseiten der Polizei. Unklar war jedoch zunächst, wer die Tote war.