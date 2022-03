Hier kann man am billigsten im Land Reifenwechseln

Die ersten Kunden kommen bereits zum Wechseln, mit einem großen Ansturm wie zur Winterzeit rechnet Eder aber nicht: „Im Winter braucht’s jeder immer gleich. Das ist im Frühling nicht so schlimm. Die Anfragen werden aber in den nächsten ein bis zwei Wochen sicher mehr“, so Eder, der am Tag 15 bis 20 Autos umstecken kann. Alle Infos unter: ooe.konsumentenschutz.at.