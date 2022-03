Praterunfall: Opfer befand sich im Gefahrenbereich

Entsetzen herrscht nach dem tödlichen Unfall am Dienstagabend im Wiener Prater, bei dem eine 31 Jahre alte Mitarbeiterin eines Fahrgeschäfts ums Leben kam. Die Frau wurde von einer Gondel der Attraktion „Olympialooping“ am Kopf getroffen und erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Fest steht bislang: Das Opfer hatte sich selbst in den Gefahrenbereich begeben.