Neos verlieren viel Geld und politischen Einfluss

Egger entscheidet über Sitzverteilung im Ausschuss

Wie es mit Josef Egger selbst weitergeht, ist noch fraglich. Eine Möglichkeit: Er wechselt in den ÖVP-Klub. In diesem Fall würden die Ausschussmitglieder der Neos an die ÖVP übergehen. Passiert das nicht, gehen die Plätze an die SPÖ. Doch auch in diesem Fall dürfte die Stimmenmehrheit der Koalition in allen Ausschüssen gesichert sein. Die Ausschüsse heute, Mittwoch, und kommende Woche tagen jedenfalls noch in der alten Zusammensetzung.