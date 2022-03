Lkw erfasst 86-jährige Passantin auf Schutzweg

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin ist es Dienstagmittag in Wien-Landstraße gekommen. Dabei soll der Lkw von der Landstraßer Hauptstraße rechts in die Apostelgasse eingebogen sein und da die 86-Jährige am dortigen Schutzweg erfasst haben. Die Beine der Verletzten wurden unter dem Lkw eingeklemmt.