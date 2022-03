Marathon-Countdown: Ketema jagt EM-Limit in Wien

Ketema erreichte damals in der Einzelwertung in 2:13:22 Stunden den starken achten Platz. Peter Herzog kam in 2:15:29 auf Rang zehn - er verbesserte bekanntlich 2020 in London den ÖLV-Rekord auf die aktuelle Marke von 2:10:06 Stunden. Christian Steinhammer komplettierte in Berlin in 2:20:40 auf Rang 41 die Teamleistung und fixierte den Medaillengewinn.