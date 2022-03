Zwei ÖSV-Rookies greifen heute nach WM-Medaillen

Heute, 367 Tage später, kämpft das Duo in Veysonnaz (Sz) um die Medaillen bei der Junioren-WM - der Skicrosser. Beide hatten nach der Saison 2020/21 beim Sichtungstag des ÖSV ihre Liebe zum Sport entdeckt und Talent bewiesen. Gigler holte in ihrer Debütsaison gleich ihren ersten Europacupsieg, fuhr insgesamt sechsmal aufs Podium und belegte in der Gesamtwertung Rang drei. Zudem raste sie bei ihrer Weltcuppremiere auf der Reiteralm als Sechste mitten in die Weltelite. „Ich möchte hier schon um den Titel mitfahren“, rechnet sich die 20-jährige Kästle-Pilotin einiges aus. „Im Skicross kann viel passieren. Aber eine Medaille ist das Ziel.“ Neben Gigler sind auch noch die Oberösterreicherin Christina Födermayer, die im Vorjahr mit Oliver Vierthaler Junioren-WM-Gold im Team holen konnte, und die Salzburgerin Celine Öbster in Veysonnaz am Start.