Hirsch verursachte Unfall: Pkw überschlug sich

Gegen 6.15 Uhr konnte ein 46-jähriger Villacher auf der B98 in der Gemeinde Feld am See nicht mehr bremsen, als ein Hirsch plötzlich die Fahrbahn überqueren wollte. Er prallte frontal gegen das Tier, wodurch es auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort krachte der Hirsch seitlich gegen den Pkw eines 45-jährigen Mannes aus Seeboden - in weiterer Folge überschlug sich dieser Pkw und kam erst im angrenzendem Straßengraben zum Stillstand.