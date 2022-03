Im Jahr 2021 gab es 20.000 Verkehrstote in der EU

In Österreich 359 Todesopfer

359 Menschen verunglückten 2021 auf Österreichs Straßen tödlich. Das sind um 15 oder vier Prozent mehr als im Jahr davor (344). Am stärksten war der Anstieg den Angaben zufolge in Ländern wie Slowenien (43 Prozent), Kroatien (23), Bulgarien (21) und Italien (19). Aber auch größere Länder wie Frankreich und Spanien verzeichneten mit einem Zuwachs von 16 beziehungsweise zehn Prozent einen deutlichen Zuwachs. Dänemark, Irland, Zypern, Litauen, Malta, Polen, Portugal und Schweden meldeten hingegen so wenige Verkehrstote wie nie zuvor.