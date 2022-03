„Barber Angels“ schenken Haarschnitte und Lächeln

„Barber Angels“ in Klagenfurt

Am Sonntag machten die Friseure, die sich in ganz Österreich gegen Armut engagieren, Station bei der Wohnungslosenhilfe im Eggerheim der Caritas. Mit dabei: Musik und ein Buffet für alle Beteiligten! Um Corona-Maßnahmen einzuhalten, bauten die „Barer Angels“ ihre mobilen Friseurstationen im Innenhof auf - bei strahlendem Sonnenschein lief die Aktion erfolgreich über die Bühne.