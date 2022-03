Fußgängerin (82) starb nach Kollision mit Auto

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag auf der Itzlinger Hauptstraße in Salzburg gekommen. Laut Polizei wollte ein Pkw-Lenker (37) gegen 16.10 Uhr in einer Kreuzung links abbiegen. Eine Fußgängerin (82) befand sich aber in diesem Moment im Kreuzungsbereich. Daraufhin kam es zu einer Kollision, in dessen Folge die 82-Jährige schwere Verletzungen erlitt und später im Spital verstarb.