Corona-Impfbetrieb ab April deutlich eingeschränkt

Am Sonntag wurden „nur“ 4440 neue Corona-Fälle in Oberösterreich verzeichnet, in den Spitälern ist mit 422 Covid-Patienten auf Normalstationen (plus 2 zum Vortag) und 31 auf den Intensivstationen (plus 4 zum Vortag) die Lage relativ stabil. Allgemein sinkende Zahlen sind prognostiziert.