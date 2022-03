Mick Schumacher meldet sich nach Horror-Crash

Der Deutsche wurde zur weitergehenden Abklärung in eine naheliegende Klinik gebracht. Gemäß Sky-Informationen war der 23-Jährige kurz vor dem Crash am Ausgang von Kurve 10 mit 274 km/h unterwegs. Am späten Samstagabend teilte sein Team mit, dass Schumacher am Sonntag beim Rennen nicht starten wird.