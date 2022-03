„Er ist gefahren“, „Nein, er ist gefahren“

Der Slowake dürfte eine Bekannte kontaktiert haben, diese brachte ihn in das Krankenhaus Rohrbach. Dort wurde er ärztlich versorgt, verließ aber anschließend auf Revers wieder das Krankenhaus. Der 32-Jährige wurde von Polizisten ausfindig gemacht und blutverschmiert in seiner Unterkunft angetroffen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Rohrbach gebracht. Beide Personen gaben an, dass jeweils der andere den Pkw gelenkt haben soll. Durchgeführte Alkotests ergaben Werte von 1,20 Promille (Tscheche) und 0,90 Promille (Slowake). Da noch unklar ist, wer den Pkw tatsächlich gelenkt hat, wird eine Spurensicherung durchgeführt.