Guter Geschmack ist „Ketchup“ des Geschäftslebens

Der Markt wird härter, der Wettbewerb schneller. „Je bekannter die Marke ist, umso mehr muss man beim Marketing dahinter sein“, so Felix Austria. Am Ausbau der Kapazitäten wird bereits gearbeitet, um in der Produktion flexibler zu werden und bei Bedarf rasch umstellen zu können. An einen Standortwechsel ist nicht gedacht. „Das zeigt, dass wir mit vielen Maßnahmen wie der Fachkräfteoffensive, der Qualifikationsförderung bis zur verkürzten Lehrausbildung sowohl für bestehende Betriebe als auch für Neugründungen ausgezeichnete Voraussetzungen bieten können, die für Unternehmen attraktiv sind“, betont Schneemann.