Nach dem Grand Slam kam der erste Austro-Titel

Dass Gritsch eine perfekte Allrounderin ist und auch beim Riesentorlauf am Sonntag und dem Slalom am Montag zum Favoritenkreis gehört, hat sie in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen, als sie im Februar auf dem Weg zum Europacupgesamtsieg Siege in der Abfahrt, dem Super-G, dem Riesentorlauf sowie im Slalom feierte und damit den Ski-Grand Slam perfekt machte. „Mir taugt die Abwechslung, ich war schon von klein auf eine Allrounderin“, verrät „Franzi“, die in der kommenden Saison im Weltcup wieder so richtig durchstarten will.