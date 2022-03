Darum setzt Wien die verkürzte Quarantäne nicht um

Nur die Hälfte wagt einen Freitest-Versuch

Dafür werden infektionsepidemologische Aspekte bzw. Daten in Sachen Freitesten ins Treffen geführt. Demnach zeigte die Auswertung der Freitest-Versuche in Wien, dass nur knapp die Hälfte aller positiven Personen mit so geringen Symptomen belastet ist, dass sie überhaupt einen Versuch unternimmt.