Wiental-Kanal wird bis zum Stadtrand verlängert

Erreicht werden soll damit auch eine Verbesserung der Wasserqualität für den Wienfluss. Denn in dessen Einzugsgebiet entsorgen Kanäle das Abwasser aus der Umgebung. Regen verdünnt dieses. Fällt der Niederschlag stark aus, wird das Mischwasser derzeit über 50 Entlastungsöffnungen entlang der bestehenden Kanäle in den Wienfluss ausgeleitet. Das entlastet das Kanalnetz und verhindert dadurch Überflutungen in den Bezirken, wie am Donnerstag betont wurde.