NATO-Osterweiterung: „Keine Zusage für Verzicht“

Den Ukraine-Krieg hat Wladimir Putin unter anderem auch geschichtlich begründet: Die russische Minderheit müsse vor einem angeblichen Genozid in der Ukraine geschützt werden, außerdem würde die mögliche Aufnahme der Ukraine in die NATO russische Sicherheitsinteressen gefährden. Relevante russische Minderheiten gäbe es zwar tatsächlich im Baltikum, in der Ukraine und in Moldawien, diese Bevölkerungsgruppen seien aber nirgendwo Repressalien oder Verfolgungen ausgesetzt, so Historiker Wolfgang Müller vom Institut für Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.