Leyser: „Plädieren für Schutz von Zivilisten“

Die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ hat zahlreiche, weltweite Betätigungsfelder. Auch in der Ukraine ist man bereits seit 1999 vor Ort. Die „Plötzlichkeit des Krieges“ hat die Geschäftsführerin Laura Leyser überrascht - in vielerlei Hinsicht versucht man so gut zu helfen, wie möglich. Doch speziell das Vorgehen der russischen Streitkräfte gegenüber unschuldigen Menschen stößt Leyser auf: „Wir plädieren für den Schutz von Zivilisten“.