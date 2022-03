„Österreichs Team hat die besseren Einzelspieler“

Drei Tore erzielte Martin Stranzl in seinen 56 Länderspielen, eines davon in Cardiff in der 86. Minute zum 2:0. „Es war damals für uns in der WM-Quali auch schon eine Art Endspiel, es gab Chancen hüben wie drüben, wir hatten das bessere Ende für uns“, erinnert sich der 41-Jährige. Der dem Team heute natürlich wieder ein 2:0 wünscht: „Wenn Österreich spielt, sind wir alle Patrioten, das ist ja klar.“