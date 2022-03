Arbeiterin (55) wurde unter Stapler eingeklemmt

Gleich drei schwere Arbeitsunfälle gab es am Mittwoch in Oberösterreich: In Vorchdorf wurde eine 55-Jährige unter einem Stapler eingeklemmt, in Ternberg verletzte sich eine Frau mit einer Laminiermaschine und in Laussa geriet ein Waldarbeiter mit einer Hand in eine Seilwinde. Alle drei wurden in Spitäler geflogen.