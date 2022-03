Was passiert mit Transgender in der Ukraine?

Obwohl LGBTQ+- Aktivisten in der Ukraine in den letzten Jahren Fortschritte gemacht haben, gibt es immer noch viele Hindernisse für Trans-Personen. Den Geschlechtseintrag ändern zu lassen, ist in der Ukraine mit hohen Hürden verbunden. Bis 2017 mussten Trans-Personen in der Ukraine noch einen Monat in die Psychiatrie, bevor sie ihr Geschlecht juristisch anerkennen lassen konnten.