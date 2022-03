Hohe Gaspreise gefährden Jobs in Papierindustrie

Bis zu zehnmal so teure Preise für Gas sorgen weiter für Aufruhr in der Papierindustrie. Die Norske Skog in Bruck fährt nach einem Produktionsstopp zum Sparen die Maschinen langsam wieder an. Nun muss man die Preise an die Endverbrauchen weitergeben - aber jeder Preis hat seine Grenze. Arbeitsplätze sind gefährdet.