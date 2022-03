Billiger tanken

Wenn man sich in Europa umschaut, dann sieht man, dass praktisch überall der Staat bei den Benzinpreisen eingreift. Slowenien und Ungarn haben die Preise an den Zapfsäulen gedeckelt. Frankreich gibt einen Rabatt von 15 Cent, in Italien sind es sogar 30 Cent. Auch Belgien, Niederlande und skandinavische Staaten haben die Verbrauchssteuern gesenkt, in Deutschland wird noch heftig diskutiert.