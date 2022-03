Schwertner: „Es braucht jetzt Tempo, Tempo, Tempo“

Speziell in den umliegenden Nachbarländern der Ukraine drohen die Kapazitäten eng zu werden. Umso wichtiger, dass sich Länder in Mitteleuropa bestmöglich auf den Flüchtlingsansturm vorbereitet. „Über 70.000 Menschen sind schon angekommen und nicht alle werden in Österreich bleiben“, so Schwertner, der trotzdem mahnt, vorbereitet zu sein. 200.000 Menschen werden schätzungsweise erwartet - in erster Linie geht es darum, Obdachlosigkeit und negative Szenarien zu vermeiden.