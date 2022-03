Mordversuch: Mit Messer auf Polizisten losgegangen

Im Juli des Vorjahres war es in Graz zu dem Vorfall gekommen. Die Ehefrau des 45-jährigen Bosniers rief die Polizei, weil sie Angst vor ihrem Mann hatte. Als die Beamten eintrafen, wartete er bereits im Stiegenhaus des Mehrparteienhauses auf sie. „Er hatte zwei Messer in der Hand, hat uns mit einem strengen, entschlossenen Blick fixiert und hat begonnen ,Allahu akba‘ zu rufen“, so berichtet einer der vier Polizisten vor Gericht.